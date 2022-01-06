Кемпер побудовано у співпраці з компанією Sortimo, яка спеціалізується на аксесуарах для фургонів.

Фургони Mercedes-Benz завжди були гарною основою для автокемперів. Власне, зараз німецький виробник пропонує особливу версію V-Class Marco Polo з висувним наметом та відповідним туристичним спорядженням всередині. А з появою у лінійці електричного EQV кемпінг-версія з’явилась і у нього.

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Якщо мандрівне життя може бути богемним, то кращого транспорту-житла, ніж кемпер EQV, годі й шукати. “Ринок автодомів має стратегічне значення для Mercedes-Benz Vans. Ми хочемо продовжувати розвиватися і відігравати провідну роль у сфері інновацій та чистого майбуття. Для нас зрозуміло: майбутнє за електрикою, також і в індустрії автобудинків!”, – заявив Клаус Рекуглер, керівник відділу продажів і маркетингу Mercedes‑Benz Vans.

З цим оголошенням автовиробник представив нову версію свого електрофургона EQV виробництва Sortimo. Туристична версія пропонуватиметься для обох доступних зараз виконань EQV – з акумулятором на 90 та 60 кВт-год та запасом ходу у 363 і 236 кілометрів, відповідно.

Використовуючи електричний фургон як платформу, спеціалісти Sortimo розробили спеціальні аксесуари, котрі можна компонувати відповідно до потреб замовника. Повний асортимент включає висувний дах з ліжком, багатофункціональний бокс з ліжком і кухонним блоком. У кухонному гарнітурі використовується система висувних ящиків, а також мийка, газова плита з двома конфорками, холодильник, ящики посуду, кухонного начиння та витратних матеріалів. Ліжкова система встановлюється над кухонним гарнітуром. Спальне місце на всю ширину EQV можна розгорнути за кілька простих кроків, а склавши його можна отримати повноцінні задні сидіння. Для кемпера також передбачено пару сонячних панелей на даху, які забезпечують близько 400 Вт енергії.

Фото: Mercedes-Benz EQV з туристичними аксесуарами від Sortimo / Daimler