Интеграция технологии позволит владельцам с помощью голосовых команд управлять цифровыми устройствами, установленными дома.

Системы “умного дома” и цифровые помощники становятся все более популярными, а технологии, которые управляют ими – все более совершенными и лучше интегрированными. Mercedes-Benz делает шаг дальше, внедрив технологию Samsung SmartThings, которая даст владельцам возможность контролировать множество устройств, благодаря новой информационно-развлекательной системе MBUX для S-класса.

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Технология SmartThings служит открытой структурой для подключенных устройств (также известна как “Интернет вещей”, Internet of Things, IoT), что позволяет им интегрироваться в жизнь. Это разработка Samsung, однако она поддерживает работу с устройствами 120 различных производителей.

“SmartThings ориентирована на ускорение создания открытой экосистемы IoT, базирующейся на ее технологиях, и постоянно внедряет инновации, чтобы соединить все интеллектуальные устройства между собой”, – сказал Ральф Элиас, вице-президент IoT и развития бизнеса в SmartThings. "Усиление возможностей связи от автомобиля с домом и дома с автомобилем является следующим логичным шагом в этом путешествии, и мы рады принести SmartThings в среду, где люди проводят много своего времени – их Mercedes-Benz”.

Поскольку мультимедийный комплекс MBUX понимает естественный язык, взаимодействовать с сетью SmartThings будет чрезвычайно просто. Например, вы можете спросить: “Эй, Мерседес, не забыл ли я выключить свет дома?”, “Эй, Мерседес, есть ли кто-нибудь дома?”, и высокотехнологичный автомобиль с радостью ответит вам, тоже голосом.

Mercedes-Benz S-Class 2021 выйдет на рынок в первой половине 2021 года, с вероятной стартовой ценой для версии V6 в 100+ тысяч долларов.