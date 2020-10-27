На что способна система автоматического управления нового поколения? Фактически на то, что и было обещано – полную самостоятельность.

Неделю назад, 20 октября, компания Tesla обнародовала бета-версию системы Autopilot с функцией Full Self-Driving (FSD, полноценное автоматическое управление). Она эволюционировала с нынешнего 2-го уровня самостоятельности до самого высокого 5-го.

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К счастью, не каждый владелец американского электрокара может установить обновленное ПО, чести удостоились лишь избранные пользователи. В основном это журналисты и представители дилеров. Все уже делятся видео о возможностях системы и посмотреть есть на что.



Аппаратная часть Autopilot, кроме компьютера FSD, что отвечает за обработку всех данных, включает восемь камер, которые создают панорамную картинку вокруг автомобиля, 12 ультразвуковых датчиков и радар в носовой части. И ни одного лидара, которые Илон Маск считает дорогими и ненужными для автономных машин.

The future is coming... FSD BETA is here, I hope @Tesla makes progress to get this out to more people soon! Full intersection rendering on the DEV UI is incredible. I didn’t have any interaction other than modifying my following distance. pic.twitter.com/eKhvmPsAt2 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020



Новая система Autopilot “видит” все вокруг (видно на центральном дисплее) и реагирует на различные дорожные ситуации. Электрокары Tesla самостоятельно передвигаются по скоростным автомагистралям и дорогам в черте города, автоматически тормозя и ускоряясь, меняют полосу движения, выполняют повороты, проезды перекрестков, реагируют на светофор и тому подобное. Выглядит все это потрясающе, тем более, что это еще не “отшлифованная” версия программы.

Footage captured earlier of a right turn with oncoming traffic, immediately changing lanes to prepare for a left turn.@teslaownersSV @tesla_raj #FSDBeta #FSD pic.twitter.com/JKtEyWqoi1 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) October 23, 2020

Вместе с обновлением Tesla подняла цену на опцию Full Self-Driving. Вместо 8 тысяч долларов покупателям в США придется платить за нее 10 тысяч.