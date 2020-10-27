На що здатна система автоматичного управління нового покоління? Фактично, на те, що й було обіцяно – повну самостійність.

Тиждень тому, 20 жовтня, компанія Tesla оприлюднила бета-версію системи Autopilot з функцією Full Self-Driving (FSD, повноцінне автоматичне управління). Вона еволюціонувала з нинішнього 2-го рівня самостійності до найвищого 5-го.

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На щастя, не кожен власник американського електрокара може встановити оновлене ПО, честі вдостоїлись лише обрані користувачі. Переважно це журналісти та представники дилерів. Усі вже діляться відео про можливості системи і подивитись є на що.



Апаратна частина Autopilot, крім комп'ютера FSD, що відповідає за обробку всіх даних, включає вісім камер, які створюють панорамну картинку навколо автомобіля, 12 ультразвукових датчиків і радар в носовій частині. І жодного лідара, які Ілон Маск вважає дорогими і непотрібними для автономних машин.

The future is coming... FSD BETA is here, I hope @Tesla makes progress to get this out to more people soon! Full intersection rendering on the DEV UI is incredible. I didn’t have any interaction other than modifying my following distance. pic.twitter.com/eKhvmPsAt2 — Brandonee916 (@brandonee916) October 22, 2020



Нова система Autopilot “бачить” все навколо (видно на центральному дисплеї) і реагує на різні дорожні ситуації. Електрокари Tesla самостійно пересуваються по швидкісних автомагістралях і дорогах в межах міста, автоматично гальмуючи і прискорюючись, змінюють смугу руху, виконують повороти, проїзди перехресть, реагують на світлофор тощо. Виглядає усе це приголомшливо, тим більше, що це ще не “відшліфована” версія програми.

Footage captured earlier of a right turn with oncoming traffic, immediately changing lanes to prepare for a left turn.@teslaownersSV @tesla_raj #FSDBeta #FSD pic.twitter.com/JKtEyWqoi1 — The Kilowatts 🚗⚡️ (@klwtts) October 23, 2020



Разом з оновленням, Tesla підняла ціну на опцію Full Self-Driving. Замість 8 тисяч доларів, покупцям у США доведеться платити за неї 10 тисяч.