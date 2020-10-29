Інтеграція технології дозволить власникам за допомогою голосових команд керувати цифровими пристроями, встановленими вдома.

Системи “розумного будинку” та цифрові помічники стають все більш популярними, а технології, що керують ними – все більш досконалими та краще інтегрованими. Mercedes-Benz робить крок далі, упровадивши технологію Samsung SmartThings, яка дасть власникам можливість контролювати безліч пристроїв, завдяки новій інформаційно-розважальній системі MBUX для S-класу.

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Технологія SmartThings служить відкритою структурою для підключених пристроїв (також відома як “Інтернет речей”, Internet of Things, IoT), що дозволяє їм інтегруватися у життя. Це розробка Samsung, однак вона підтримує роботу з пристроями 120 різних виробників.

“SmartThings орієнтована на пришвидшення створення відкритої екосистеми IoT, що базується на її технологіях, і постійно впроваджує інновації, щоб з'єднати всі інтелектуальні пристрої між собою”, – сказав Ральф Еліас, віце-президент IoT та розвитку бізнесу в SmartThings. “Посилення можливостей зв’язку від автомобіля до дому та від дому до автомобіля є наступним логічним кроком у цій подорожі, і ми раді принести SmartThings у середовище, де люди проводять багато свого часу – їхній Mercedes-Benz”.

Оскільки мультимедійний комплекс MBUX розуміє природну мову, взаємодіяти з мережею SmartThings буде надзвичайно просто. Наприклад, користувач можете запитати: “Агов, Мерседес, чи не забув я вимкнути світло вдома?” чи “Агов, Мерседес, чи є хтось вдома?” і високотехнологічний автомобіль радо відповість вам, також голосом.

Mercedes-Benz S-Class 2021 вийде на ринок у першій половині 2021 року, з імовірною початковою ціною для версії V6 у 100+ тисяч доларів.