Шоу-кар будет участвовать в виртуальном чемпионате мира по League of Legends.

Поклонников игры League of Legends ждал сюрприз, когда они пересмотрели официальное музыкальное видео на гимн Чемпионата мира 2022. В видео был показан первый в истории виртуальный шоу-кар Mercedes.

Транспортное средство лишь ненадолго появляется в анимационном видео, но теперь Mercedes поделился еще парой его фотографий. Автомобиль выглядит действительно футуристично благодаря кабине с пузырьками и квартетом стеклянных колес. По словам Гордена Вагенера, главного дизайнера Mercedes-Benz, хотя при его создании не нужно было следовать законам физики, его все равно было сложно разработать.

«Во время разработки экстраординарного и виртуального демонстрационного автомобиля сливаются два мира – настоящий автомобильный дизайн и анимированный дизайн», – сказал Вагенер. «Благодаря виртуальному пространству мы не имеем ограничений, а это значит, что мы можем расширять границы и давать нашему творчеству простор для неожиданного. Результат – нечто уникальное: первый полностью виртуальный шоу-кар от Mercedes-Benz».

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Помимо нового шоу-кара, Mercedes-Benz во время Мирового финала игры (который начнется 3 ноября) в Сан-Франциско смогут увидеть элементы дизайна из игры, включенные в цифровой автомобильный дисплей Mercedes EQS.

Эти партнерства произошли после того, как Riot Games, студия, разрабатывающая League of Legends, расширила партнерство с Mercedes-Benz. К 2025 году немецкий производитель роскошных автомобилей будет спонсировать события League of Legends Esports.