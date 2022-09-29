Шоу-кар братиме участь у віртуальному чемпіонаті світу з League of Legends.

Шанувальників гри League of Legends чекав сюрприз, коли вони переглянули офіційне музичне відео на гімн Чемпіонату світу 2022. У відео був показаний перший в історії віртуальний шоу-кар Mercedes.

Транспортний засіб лише ненадовго з’являється в анімаційному відео, але тепер Mercedes поділився ще парою його фотографій. Автомобіль виглядає справді футуристично завдяки кабіні з бульбашками та квартетом скляних коліс. За словами Гордена Вагенера, головного дизайнера Mercedes-Benz, хоча при його створенні не потрібно було дотримуватись законів фізики, його все одно було складно розробити.

«Під час розробки екстраординарного та віртуального демонстраційного автомобіля зливаються два світи – справжній автомобільний дизайн та анімований дизайн», – сказав Вагенер. «Завдяки віртуальному простору ми не маємо обмежень, а це означає, що ми можемо розширювати межі та давати нашій творчості простір для несподіваного. Результат — щось унікальне: перший повністю віртуальний шоу-кар від Mercedes-Benz».

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Окрім нового шоу-кара, Mercedes-Benz під час Світового фіналу гри (який розпочнеться 3 листопада) у Сан-Франциско зможуть побачити елементи дизайну з гри, включені в цифровий автомобільний дисплей Mercedes EQS.

Ці партнерства відбулися після того, як Riot Games, студія, що розробляє League of Legends, розширила партнерство з Mercedes-Benz. До 2025 року німецький виробник розкішних автомобілів буде спонсорувати події League of Legends Esports.