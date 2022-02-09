Перед тим, як відправити автомобіль на конвеєр, необхідно створити його 3D образ. Цим займаються дизайнери, для яких постійно розробляються нові цифрові засоби. Одним із них є 3D моделювання – революційна технологія, яка дозволяє дизайнерам малювати без олівця та кульмана.

Посередині кімнати стоїть людина з VR гарнітурою та контролером у кожній руці та енергійно жестикулює. Здається, він малює невидимі лінії в повітрі. Можна подумати, що він грає у віртуальній реальності. Проте Удо — так його звуть — не геймер. Він - дизайнер. І він занурений у роботу. Що це за новий гаджет? Це програма для 3D моделювання, яке зараз активно впроваджується у департаменті дизайну Renault Group.

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Що таке 3D моделювання? Це інтуїтивно зрозуміла технологія, що дозволяє буквально малювати у повітрі.

Пабло Пікассо вже проводив подібні експерименти у 1949 році. Відомий іспанський художник брав замість олівця запальничку та створював свої “вогняні малюнки”. Ті ефемерні картини були зображені фотографом Г'єном Мілі, а сама техніка отримала назву світлографіка.

Сучасне 3D моделювання дуже схоже на той метод, але без запальнички та фотоапарата. Для нього потрібна VR гарнітура. Цей пристрій вигадали 50 років тому, проте широкого поширення він набув близько 2010-х, коли на ринок вийшли перші моделі для відеоігор.

Підключивши гарнітуру, дизайнер повністю занурюється у віртуальну студію. За допомогою двох контролерів (по одному в кожній руці) можна вибирати кольори на палітрі, малювати лінії, створювати фігури, виконувати заливку контурів та багато іншого. Комп'ютерна програма фіксує всі рухи.

Наприкінці 1990-х професія дизайнера переживала першу трансформацію, пов'язану із популяризацією малювання на цифрових планшетах. Сьогодні ми спостерігаємо новий етап її розвитку завдяки ескізам в 3D, які дозволяють забути про планшети, олівці, мишки та комп'ютери. Ми вступаємо в нову епоху, де в основі автомобільного дизайну є цифрові інструменти.

З розвитком цифрових технологій дизайнери отримують у рази більше можливостей, а їхні проекти стають ще доступнішими. Ніколи раніше не було так просто створювати 3D ескізи та перспективу у зображеннях, моделювати поверхні – у тому числі в масштабі 1:1 – або заповнювати обсяги. Це економить час. На виробництво прототипу зазвичай йде щонайменше чотири тижні, а тут все відбувається в реальному часі. Іншими словами, 3D ескіз істотно спрощує експерименти з новими ідеями, тому що практично одразу їх можна втілити в життя.

Єдині недоліки: навантаження на очі, головний біль, перенапруга у спині та суглобах у деяких дизайнерів після довгої роботи.

Інженери вже думають над тим, як зробити цю роботу зручнішою. Наприклад, знизити масу гарнітури. Також зараз розробляють інструменти змішаної реальності, які дозволять дизайнерам малювати у віртуальній реальності, зберігаючи при цьому можливість бачити, що відбувається довкола, та взаємодіяти з колегами.

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3D моделювання пропонує дизайнерам додаткові можливості: колеги можуть одночасно працювати разом над одним проектом та на будь-якій відстані один від одного.

Два дизайнери можуть спілкуватися в інструменті 3D моделювання за допомогою вбудованих у VR-гарнітуру навушників та мікрофона. Вони можуть обмінюватись результатами роботи один одного і навіть разом вести спільні проекти. При цьому можна перебувати будь-де. Це дає безмежні можливості та практично виключає непорозуміння.

Але це не все: також покращився робочий процес. По-перше, моделі, створені за допомогою 3D-ескізів, можна експортувати як файл даних. Його можуть використовувати всі співробітники, які займаються дизайном та виробництвом автомобіля. Наприклад, дизайнери можуть передавати цифрову копію своєї роботи фахівцеві з моделювання, який зробить фізичний прототип, або інженеру, який скаже, наскільки реально це втілити у життя.

Вже деякий час завдяки інструментам цифрового малювання дизайнери можуть проводити більше ітерацій, працювати швидше та просуватися далі із самого початку. 3D моделювання піднімає зручність роботи на новий рівень. Крім скорочення витрат та часу виробництва нова технологія спрощує перегляд робочих ескізів.

Зокрема, дизайнери тепер можуть креслити певні деталі на малюнку з більшою точністю, експериментувати з різними типами поверхонь, працювати з інструментами дзеркального відображення, розтягуючи 2D фігуру в 3D об'єкт, домагатися якіснішого виду ескізів та моделей, представляти проекти в реальному часі та навіть втілювати малюнки у життя за допомогою 3D принтерів.

Сучасні дизайнери користуються численними перевагами цієї технології, а також новими навичками та інструментами для реалізації своїх ідей, перетворюючись таким чином на фахівців з “доповненого” дизайну.

3D моделювання – це новий зручний інструмент, проте традиційні методи не зникнуть. Цифрові та фізичні технології доповнюють одна одну. Всі вони відіграють свою роль у виробництві автомобіля. Фахівці, як і раніше, роблять моделі з пластиліну. Це ідеальний матеріал для геометрії нового автомобіля. Він дає змогу оцінити дизайн на останніх етапах процесу розробки. І 3D ескізи не заміняють художнього таланту, без якого складно уявити собі роботу над дизайном в цілому.

Дизайнери Renault Group – не єдині фахівці, які працюють із новою технологією. Вона вже використовується в багатьох школах дизайну, у тому числі для розробки мотоциклів, спортивного взуття, велосипедних шоломів та рюкзаків. Можна стверджувати, що в майбутньому воно визначатиме успіх проектів у галузі моди, дизайну інтер'єрів, медицини, архітектури та відеоігор.