Перед тем, как отправить автомобиль на конвейер, необходимо создать его 3D-образ. Этим занимаются дизайнеры, для которых постоянно разрабатываются новые цифровые средства. Одним из них является 3D-моделирование – революционная технология, которая позволяет дизайнерам рисовать без карандаша и кульмана.

Посредине комнаты стоит человек с VR гарнитурой и контроллером в каждой руке и энергично жестикулирует. Кажется, он рисует невидимые линии в воздухе. Можно подумать, что он играет в виртуальной реальности. Однако Уго – так его зовут – не геймер. Он – дизайнер. И он погружен в работу. Что это за новый гаджет? Это программа для 3D-моделирования, которая сейчас активно внедряется в департаменте дизайна Renault Group.

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Что такое 3D-моделирование? Это интуитивно понятная технология, позволяющая буквально рисовать в воздухе.

Пабло Пикассо уже проводил подобные эксперименты в 1949 году. Известный испанский художник брал вместо карандаша зажигалку и создавал свои “огненные рисунки”. Те эфемерные картины были изображены фотографом Гьеном Миле, а сама техника получила название светографика.

Современное 3D-моделирование очень похоже на тот метод, но без зажигалки и фотоаппарата. Для него нужна гарнитура VR. Это устройство придумали 50 лет назад, однако широкое распространение оно приобрело около 2010-х, когда на рынок вышли первые модели для видеоигр.

Подключив гарнитуру, дизайнер полностью погружается в виртуальную студию. С помощью двух контроллеров (по одному в каждой руке) можно выбирать цвета на палитре, рисовать линии, создавать фигуры, выполнять заливку контуров и многое другое. Компьютерная программа фиксирует все движения.

В конце 1990-х профессия дизайнера переживала первую трансформацию, связанную с популяризацией рисования на цифровых планшетах. Сегодня мы наблюдаем новый этап ее развития благодаря эскизам в 3D, которые позволяют забыть о планшетах, карандашах, мышках и компьютерах. Мы вступаем в новую эпоху, где в основе автомобильного дизайна – цифровые инструменты.

С развитием цифровых технологий дизайнеры получают в разы больше возможностей, а их проекты становятся еще более доступными. Никогда раньше не было так просто создавать 3D-эскизы и перспективу в изображениях, моделировать поверхности – в том числе в масштабе 1:1 или заполнять объемы. Это экономит время. На производство прототипа обычно уходит по меньшей мере четыре недели, а здесь все происходит в реальном времени. Другими словами, 3D-эскиз существенно упрощает эксперименты с новыми идеями, потому что практически сразу их можно воплотить в жизнь.

Единственные недостатки: нагрузка на глаза, головная боль, перенапряжение в спине и суставах у некоторых дизайнеров после долгой работы.

Инженеры уже думают над тем, как сделать эту работу более удобной. Например, снизить массу гарнитуры. Также сейчас разрабатывают инструменты смешанной реальности, которые позволят дизайнерам рисовать в виртуальной реальности, сохраняя при этом возможность видеть, что происходит вокруг, и взаимодействовать с коллегами.

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3D-моделирование предлагает дизайнерам дополнительные возможности: коллеги могут одновременно работать над одним проектом и на любом расстоянии друг от друга.

Два дизайнера могут общаться в инструменте 3D-моделирования с помощью встроенных в VR-гарнитуру наушников и микрофона. Они могут обмениваться результатами работы друг друга и даже вместе вести совместные проекты. При этом можно находиться где угодно. Это дает безграничные возможности и практически исключает недоразумения.

Но это не все: также улучшился рабочий процесс. Во-первых, модели, созданные с помощью 3D-эскизов, можно экспортировать как файл данных. Его могут использовать все сотрудники, которые занимаются дизайном и производством автомобиля. Например, дизайнеры могут передавать цифровую копию своей работы специалисту по моделированию, который сделает физический прототип, или инженеру, который скажет, насколько реально это воплотить в жизнь.

Уже некоторое время благодаря инструментам цифрового рисования дизайнеры могут проводить больше итераций, работать быстрее и продвигаться дальше с самого начала. 3D-моделирование поднимает удобство работы на новый уровень. Помимо сокращения затрат и времени производства новая технология упрощает просмотр рабочих эскизов.

В частности, дизайнеры теперь могут чертить определенные детали на рисунке с большей точностью, экспериментировать с различными типами поверхностей, работать с инструментами зеркального отражения, растягивая 2D-фигуру в 3D-объект, добиваться более качественного вида эскизов и моделей, представлять проекты в реальном времени и даже воплощать рисунки в жизнь с помощью 3D-принтеров.

Современные дизайнеры пользуются многочисленными преимуществами этой технологии, а также новыми навыками и инструментами для реализации своих идей, превращаясь таким образом в специалистов по “дополненному” дизайну.

3D-моделирование – это новый удобный инструмент, однако традиционные методы не исчезнут. Цифровые и физические технологии дополняют друг друга. Все они играют свою роль в производстве автомобиля. Специалисты по-прежнему делают модели из пластилина. Это идеальный материал для геометрии нового автомобиля. Он позволяет оценить дизайн на последних этапах процесса разработки. И 3D-эскизы не заменяют художественный талант, без которого сложно представить себе работу над дизайном в целом.

Дизайнеры Renault Group – не единственные специалисты, которые работают с новой технологией. Она уже используется во многих школах дизайна, в том числе для разработки мотоциклов, спортивной обуви, велосипедных шлемов и рюкзаков. Можно утверждать, что в будущем оно будет определять успех проектов в области моды, дизайна интерьеров, медицины, архитектуры и видеоигр.