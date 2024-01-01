Mercedes Benz Sprinter облюбовали украинские контрабандисты

В один и тот же день с разницей в несколько часов на АМПП "Рава-Русская – Хребенне" и "Краковец – Корчева" прибыли "Спринтеры". Для прохождения таможенного контроля водители обеих машин выбрали полосу "зеленый коридор".

По международным правилам такая полоса предусматривает упрощенное пересечение границы, поскольку кроме личных вещей ничего не перевозится. Об этом водители и заявили, известив, что товары для декларирования не перевозят.

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В первом случае 47-летний водитель, который направлялся в Украину из Германии, выбрал на "Краковец – Корчева" полосу "зеленый коридор", предназначенную для перемещения товаров, не подлежащих письменному декларированию и налогообложению таможенным платежом.

Однако при осмотре микроавтобуса работники таможни совместно с пограничниками увидели, что Sprinter хорошо упакован. Они обнаружили более 200 единиц сумок, обуви и рюкзаков торговых марок Prada, Chanel, Reebok, Puma, Adidas, Nike. Брендовые товары находились среди личных вещей в багажном отделении авто.

Товары на общую сумму почти два миллиона гривен временно изъяты. По этим фактам работники таможни составили админпротоколы, в соответствии с ч. 2 ст. 471 (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами) ТКУ.

Фото: Львовская таможня

А в Mercedes Benz Sprinter в пункте "Рава-Русская – Хребенне" таможенники обнаружили 385 упаковок с сигареллами Club Master. 24-летний житель Ровенской области также завалил их личными вещами.

Ориентировочная стоимость изъятых товаров достигает более 100 тыс. гривен. По данному факту составлен админпротокол, согласно ч. 3 ст. 471 ТКУ.

Пункт пропуска "Шегини – Медика" также оказался "горячим сторонником" микроавтобусов Sprinter. Правда, там автомобиль остановили несколькими днями ранее. Здесь пункт таможенного контроля пытался пересечь 26-летний водитель из Тернополя.

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Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и указал в декларации о перемещении 45 кг подержанных вещей. Подержанные вещи, конечно, были.

Однако при осмотре авто работники таможни обнаружили брендовые вещи – сумки Hermes, Yves Saint Laurent и одежду Christian Dior. Элитные товары прикрывал секонд-хенд.