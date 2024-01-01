Mercedes Benz Sprinter вподобали українські контрабандисти

В один і той же день з різницею у кілька годин на АМПП "Рава-Руська – Хребенне" та "Краківець – Корчова" прибули "Спринтери". Для проходження митного контролю водії обох машин обрали смугу "зелений коридор".

За міжнародними правилами така смуга передбачає спрощений перетин кордону, оскільки окрім особистих речей нічого не перевозиться. Про це водії й заявили, сповістивши, що товари для декларування не перевозять.

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У першому випадку 47-річний водій, який прямував в Україну з Німеччини, обрав на "Краківець – Корчова" смугу "зелений коридор", призначену для переміщення товарів, що не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митним платежем.

Однак під час огляду мікроавтобуса працівники митниці спільно з прикордонниками побачили, що Sprinter гарно упакований. Вони виявили понад 200 одиниць сумок, взуття та наплічників торгових марок Prada, Chanel, Reebok, Puma, Adidas, Nike. Брендові товари знаходились серед особистих речей в багажному відділенні авто.

Товари на загальну суму майже два мільйони гривень тимчасово вилучено. За цими фактами працівники митниці склали адмінпротоколи, відповідно до ч. 2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ.

Фото: Львівська митниця

А у Mercedes Benz Sprinter в пункті "Рава-Руська – Хребенне" митники виявили 385 упаковок з сигареллами Club Master. 24-річний житель Рівненщини також завалив їх особистими речами.

Орієнтовна вартість вилучених товарів сягає понад 100 тис. гривень. За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 3 ст. 471 МКУ.

Пункт пропуску "Шегині – Медика" також виявився "палким прихильником" мікроавтобусів Sprinter. Щоправда, там автомобіль зупинили кількома днями раніше. Тут пункт митного контролю намагався перетнути 26-річний водій з Тернополя.

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Для проходження митного контролю водій обрав смугу "червоний коридор" і вказав у декларації про переміщення 45 кг вживаних речей. Вживані речі, звісно, були.

Однак під час огляду авто працівники митниці виявили брендові речі – сумки Hermes, Yves Saint Laurent та одяг Christian Dior. Елітні товари прикривав секонд-хенд.