Компактный кроссовер, ставший первым серийным электрокаром немецкой марки, перейдет на новую платформу и сменит поколение в 2025 году.

Mercedes-Benz EQC дебютировал в начале 2019 года на выставке Consumer Electronics Show с заявлением, что автомобиль разрабатывался с прицелом на американский рынок, где в 2020 году уже должны были стартовать продажи. Однако до этого времени EQC в США так и не появился в продаже у американских дилеров марки. Automotive News сообщает, что EQC прибудет в США только во втором поколении не ранее 2025 года. О втором поколении модели уже даже кое-что известно.

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Генеральный директор Mercedes-Benz в США Димитрис Псиллакис отметил в интервью AN в мае: “Когда вы запускаете новый бренд, вы должны иметь правильные продукты. Мы не можем выйти на рынок с полуготовыми товарами.

Нынешний EQC созданный на платформе обыкновенного GLC с двигателем внутреннего сгорания. В нынешнем виде EQC использует аккумулятор емкостью 80 кВтч, рассчитанный на 413 километров по циклу WLTP в комплектации EQC 400 4Matic более высокого уровня.

По информации AN, новое поколение EQC, построенное уже на новой специализированной модульной архитектуре Mercedes для электромобилей, будет значительно лучше во всем, от запаса хода и остальных характеристик до внутреннего пространства и технологической оснастки.

Фото: Mercedes-Benz EQC / Autoblog