Компактний кросовер, який став першим серійним електрокаром німецької марки, перейде на нову платформу і змінить покоління у 2025 році.

Mercedes-Benz EQC дебютував на початку 2019 року на виставці Consumer Electronics Show, із заявою, що автомобіль розроблявся з прицілом на американський ринок, де у 2020 році вже мали стартувати продажі. Однак до цього часу EQC у США так і не з’явився у продажу в американських дилерів марки. Automotive News повідомляє, що EQC прибуде у США лише в другому поколінні, не раніше 2025 року. Про друге покоління моделі вже навіть дещо відомо.

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Генеральний директор Mercedes-Benz у США Дімітріс Псиллакіс зазначив у інтерв’ю AN у травні: “Коли ви запускаєте новий бренд, ви повинні мати правильні продукти. Ми не можемо вийти на ринок із напівготовими товарами”.

Нинішній EQC створений на платформі звичайного GLC з двигуном внутрішнього згоряння. У нинішньому вигляді EQC використовує акумулятор ємністю 80 кВт-год, розрахований на 413 кілометрів за циклом WLTP в комплектації EQC 400 4Matic вищого рівня.

За інформацією AN, нове покоління EQC, побудоване вже на новій спеціалізованій модульній архітектурі Mercedes для електромобілів, буде значно кращим у всьому, від запасу ходу та решти характеристик до внутрішнього простору та технологічного оснащення.

Фото: Mercedes-Benz EQC / Autoblog