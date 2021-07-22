Главный дизайнер Daimler AG изложил тизер концепта VISION EQXX перед объявлением планов компании по развитию электромобилей.

22 июля Mercedes-Benz представит собственную стратегию развития электрических автомобилей на ближайшие годы. В ходе презентации будет представлен концептуальный VISION EQXX.

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Первое фото VISION EQXX опубликовал в своем инстаграм шеф-дизайнер компании Горден Вагенер. Он написал, что этот концепт станет символом компании в создании наиболее эффективного автомобиля. Подробности о нем и стратегии Daimler AG будут уже через несколько часов.