Головний дизайнер Daimler AG виклав тизер концепту VISION EQXX перед оголошенням планів компанії щодо розвитку електромобілів.

22 липня Mercedes-Benz представить власну стратегію розвитку електричних автомобілів на найближчі роки. В ході презентації буде представлений концептуальний VISION EQXX.

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Перше фото VISION EQXX опублікував у своєму інстаграм шеф-дизайнер компанії Горден Вагенер. Він написав, що цей концепт стане символом компанії у створенні найбільш ефективного автомобіля. Подробиці про нього та стратегію Daimler AG будуть вже за кілька годин.