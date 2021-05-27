Художники відтворили зовнішність майбутнього авто за скетчами та деталями.

Дизайнери з Avarvarii future cars illustrations для англійського журналу Аutoexpress magazine зробили комп'ютерну ілюстрацію майбутнього кросовера Smart. Перед тим виробник мікроавтомобілів анонсував новинку, але показав лише малюнки час частину кузова. За ними незалежні дизайнери намалювали більш реальну версію автомобіля.

Відповідно до концепції Smart, новий SUV буде мати електричний привід. Його кузов розроблено дизайнером Mercedes Горденом Вагенером, а випускатись новинка буде переважно з китайських комплектуючих. Початок виробництва призначено на 2023 рік.

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