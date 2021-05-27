Художники воссоздали внешность будущего авто по скетчами и деталями.

Дизайнеры из Avarvarii future cars illustrations для английского журнала Аutoexpress magazine сделали компьютерную иллюстрацию будущего кроссовера Smart. Перед тем производитель микроавтомобилей анонсировал новинку, но показал лишь рисунки части кузова. По ним независимые дизайнеры нарисовали более реальную версию автомобиля.

Согласно концепции Smart, новый SUV будет иметь электрический привод. Его кузов разработан дизайнером Mercedes Горденом Вагенером, а выпускаться новинка будет в основном из китайских комплектующих. Начало производства назначено на 2023 год.

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