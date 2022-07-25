Компания Daimler Truck объявила о начале серийного производства второго электрического грузовика Mercedes-Benz eEconic на сборочной площадке в городе Верте.

Mercedes-Benz eEconic предназначен для использования в городских коммунальных службах. Автомобиль основан на той же архитектуре, что и Mercedes-Benz eActros, поступивший в производство в октябре 2021 года.

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Производство электрогрузовиков осуществляется вместе с дизельными моделями на одной сборочной линии Mercedes-Benz Special Truck. После того как автомобиль почти собран, eEconic доукомплектовывается в Центре грузовых автомобилей будущего, где устанавливаются компоненты электропривода.

Mercedes-Benz eEconic e300 оснащен батарейными блоками с суммарной емкостью 336 кВт*ч. Запас хода с грузом ожидается на уровне 100 – 150 км. При этом заряжать батареи можно зарядным устройством мощностью 160 кВт, позволяющим пополнять батарею с 20 до 80 процентов за 75 минут. Первый серийный eEconic будет передан компании Urbaser A/S, работающей в Дании.

И это далеко не последний электрический грузовик Daimler Trucks. В 2024 году компания намерена представить тягач Mercedes-Benz eActros LongHaul, способный преодолевать до 500 километров на одной зарядке. Первые прототипы уже проходят внутренние испытания, в этом году они выйдут на дороги общего пользования.