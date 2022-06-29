В летний период грузовой транспорт массой до 40 тонн может двигаться по дорогам страны без ограничений.

В этом году Укравтодор не стал вводить сезонные ограничения для грузовиков общей массой до 40 тонн в дневное время суток при повышенных температурных показателях воздуха.

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В первую очередь, из-за военной ситуации в стране, переориентации экспорта на дорожную сеть и существенных изменений в логистике.

До полномасштабного вторжения, Украина экспортировала в основном морем. Сейчас, из-за блокировки портов, страна перенаправила потоки товара на железнодорожные и автомобильные пути.

“Понимаем важность логистики сегодня, поэтому во избежание перебоев в транспортировке жизненно необходимых грузов, сезонные ограничения в этом году не вводятся”, – сказано на официальной странице Укравтодора в соцсети.

Водителям и перевозчикам напомнили, что движение грузовиков должно осуществляться с соблюдением весовых параметров как по общей массе, так и по осевой нагрузке в любое время суток. Согласно нормам, максимальный вес грузового транспортного средства во время перевозок по дорогам страны – 40 тонн.