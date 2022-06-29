У літній період вантажний транспорт масою до 40 тонн може рухатись дорогами країни без обмежень

Цього року Укравтодор не став запроваджувати сезонні обмеження для вантажівок загальною масою до 40 тонн у денну пору доби при підвищених температурних показниках повітря.

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У першу чергу, через військову ситуацію в країні, переорієнтацію експорту на дорожню мережу та суттєві зміни у логістиці.

До повномасштабного вторгнення, Україна експортувала здебільшого морем. Зараз, через блокування портів, країна перенаправила потоки товару на залізничні та автомобільні шляхи.

“Розуміємо важливість логістики сьогодні, тож задля уникнення перебоїв у транспортуванні життєвонеобхідних вантажів, сезонні обмеження цього року не вводяться”, - сказано о офіційній сторінці Укравтодору в соцмережі.

Водіям та перевізникам нагадали, що рух вантажівок повинен здійснюватися з дотриманням вагових параметрів як по загальній масі, так і по осьовому навантаженню у будь-який час та пору доби. Відповідно до норм, максимальна вага вантажного транспортного засобу під час перевезень дорогами країни - 40 тонн.