За місяць на одному з пунктів проведення контролю кількість порушників габаритно-вагових норм зменшилася у сім разів.
Минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки на посту габаритно-вагового контролю поблизу пункту пропуску “Маяки-Удобне” (автомобільна дорога М-15 “Одеса-Рені”) зважили 4 078 транспортних засобів.
Читайте також: В Київській області водія оштрафували на 51 000 тис грн
За результатами заходів контролю складено 49 актів (1,2% від загальної кількості перевірених ТЗ рухалися з порушенням габаритно-вагових норм).
Третього травня, за перші 12 годин роботи посту ГВК ”Маяки-Удобне” було зважено 280 транспортних засобів та складено 19 актів про порушення габаритно-вагових норм (6,8% від перевірених ТЗ рухалися з порушенням ГВ-норм).
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно-вагових норм складають:
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн
- від 20% до 30 % - 34 000 грн
- більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.