За місяць на одному з пунктів проведення контролю кількість порушників габаритно-вагових норм зменшилася у сім разів.

Минулого тижня інспектори Укртрансбезпеки на посту габаритно-вагового контролю поблизу пункту пропуску “Маяки-Удобне” (автомобільна дорога М-15 “Одеса-Рені”) зважили 4 078 транспортних засобів.

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За результатами заходів контролю складено 49 актів (1,2% від загальної кількості перевірених ТЗ рухалися з порушенням габаритно-вагових норм).

Третього травня, за перші 12 годин роботи посту ГВК ”Маяки-Удобне” було зважено 280 транспортних засобів та складено 19 актів про порушення габаритно-вагових норм (6,8% від перевірених ТЗ рухалися з порушенням ГВ-норм).

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно-вагових норм складають: