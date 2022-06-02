1 червня було відновлено роботу стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю в Київській області.

У перший день роботи стаціонарних пунктів ГВК в Київській області було виявлено порушника з перевантаженням понад 30%.

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У перший день роботи працівники Укртрансбезпеки в Київській області здійснили перевірку 68 транспортних засобів, та виявили одного порушника габаритно-вагових норм с перевантаженням понад 30%, про що було складено відповідний акт та виписано штраф на суму 51 000 тис грн.

Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно вагових норм складають: