1 червня було відновлено роботу стаціонарних пунктів габаритно-вагового контролю в Київській області.
У перший день роботи стаціонарних пунктів ГВК в Київській області було виявлено порушника з перевантаженням понад 30%.
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У перший день роботи працівники Укртрансбезпеки в Київській області здійснили перевірку 68 транспортних засобів, та виявили одного порушника габаритно-вагових норм с перевантаженням понад 30%, про що було складено відповідний акт та виписано штраф на суму 51 000 тис грн.
Нагадаємо, з 1 жовтня 2021 року штрафи за порушення габаритно вагових норм складають:
- від 5 % до 10 % - 8 500 грн
- від 10 % до 20 % - 17 000 грн
- від 20% до 30 % - 34 000 грн
- більше 30 % встановленої норми - 51 000 грн.