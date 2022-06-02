1 июня была возобновлена работа стационарных пунктов габаритно-весового контроля в Киевской области.
В первый день работы стационарных пунктов ГВК в Киевской области был выявлен нарушитель с перегрузкой более 30%.
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В первый день работы сотрудники Укртрансбезопасности в Киевской области осуществили проверку 68 транспортных средств, и выявили одного нарушителя габаритно-весовых норм с перегрузкой более 30%, о чем был составлен соответствующий акт и выписан штраф на сумму 51 000 грн.
Напомним, с 1 октября 2021 года штрафы за нарушение габаритно весовых норм составляют:
- от 5% до 10% – 8 500 грн;
- от 10% до 20% – 17 000 грн;
- от 20% до 30% – 34 000 грн;
- более 30% установленной нормы – 51 000 грн.