1 июня была возобновлена работа стационарных пунктов габаритно-весового контроля в Киевской области.

В первый день работы стационарных пунктов ГВК в Киевской области был выявлен нарушитель с перегрузкой более 30%.

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В первый день работы сотрудники Укртрансбезопасности в Киевской области осуществили проверку 68 транспортных средств, и выявили одного нарушителя габаритно-весовых норм с перегрузкой более 30%, о чем был составлен соответствующий акт и выписан штраф на сумму 51 000 грн.

Напомним, с 1 октября 2021 года штрафы за нарушение габаритно весовых норм составляют: