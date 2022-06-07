За месяц на одном из пунктов весового контроля проведения контроля количество нарушителей габаритно-весовых норм уменьшилось в семь раз.

На прошлой неделе инспекторы Укртрансбезопасности на посту габаритно-весового контроля вблизи пункта пропуска "Маяки-Удобное" (автомобильная дорога М-15 "Одесса – Рени") взвесили 4078 транспортных средств.

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По результатам мер контроля составлено 49 актов (1,2% от общего количества проверенных ТС двигались с нарушением габаритно-весовых норм).

Третьего мая, за первые 12 часов работы поста ГИК “Маяки-Удобное” было взвешено 280 транспортных средств и составлено 19 актов о нарушении габаритно-весовых норм (6,8% от проверенных ТС двигались с нарушением ГВ-норм).

Напомним, с 1 октября 2021 года штрафы за нарушение габаритно-весовых норм составляют: