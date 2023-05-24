Автомобили имеют черно-серую окраску в матовом исполнении и целый ряд стильных аксессуаров.

Mercedes-Maybach представил Night Series (ночную серию) – новую модификацию своих моделей, включающих темные хромированные элементы, поверхности, улавливающие свет как драгоценный камень, и интерьеры, выводящие дизайн Maybach на новый уровень.

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Night Series был представлен 23 мая в историческом районе Нью-Йорка Гринвич-Виллидж.

Прогрессивный пакет Night Series предназначен для трех моделей Mercedes-Maybach. Они включают в себя элементы из темного хрома, детали из розового золота и инновационный дизайн колесных дисков, дополненный темно-глянцевым узором Maybach, а также декор интерьера "елка". Под девизом "Черные метки и подсветки" мистическая начальная анимация для интерфейса пользователя дополняет цветовую палитру Night Series.

Каждая модель также имеет свой уникальный дизайн, а именно:

Mercedes-Maybach EQS

Фары украшены эмблемой Maybach из розового золота и темными хромированными элементами. Панель радиатора имеет затемненные полосы Maybach, а вставки воздухозаборников в переднем бампере украшены темным хромированным рисунком эмблемы Maybach.



Пакет Night Series для внедорожника EQS доступен в покраске черного обсидиана, светлом бриллиантовом белом MANUFAKTUR и эксклюзивной двухцветной покраске в комбинации черного обсидиана/серебристого Мохаве.

Mercedes-Maybach S-класса

Для S-класса пакет Night Series включает различные варианты окрашивания в серых, черных и белых оттенках, а также эксклюзивную двухцветную отделку в комбинированном черном ониксе.

Драгоценные детали включают в себя розовое золото в фарах и темно-металлические хромированные элементы, дополняющие элегантный растянутый силуэт дизайна, который подчеркивается двумя видимыми окантовками выхлопной трубы темного хрома и черного цвета.

Mercedes-Maybach GLS

GLS Night Series может похвастаться передней частью с элегантными темными хромированными элементами, включая вертикальную звезду Mercedes на капоте, радиаторной решетке, декоративных элементах и рисунке Maybach на боковом воздухозаборнике. Фары имеют детали из розового золота, а боковой вид имеет несколько благородных темных хромированных акцентов. Кроме того, выдвижная подножка имеет темное анодирование. Эксклюзивные диски 23-дюймового формата с узором Maybach, подчеркивающий характерный вид сбоку.



Кроме того, вскоре компания-партнер MAYBACH Icons of Luxury представит коллекцию, вдохновленную Night Series. Аксессуары будут включать сумки, кроссовки и очки.