Автомобілі мають чорно-сіре забарвлення в матовому виконанні та цілий ряд стильних аксесуарів.

Mercedes-Maybach представив Night Series (нічну серію) – нову модифікацію своїх моделей, які включають темні хромовані елементи, поверхні, що вловлюють світло, як коштовний камінь, і інтер’єри, які виводять дизайн Maybach на новий рівень.

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Night Series було представлено 23 травня в історичному районі Нью-Йорка Грінвіч-Віллідж.

Прогресивний пакет Night Series призначений для трьох моделей Mercedes-Maybach. Вони включають елементи з темного хрому, деталі з рожевого золота та інноваційний дизайн колісних дисків, доповнений темно-глянцевим візерунком Maybach, а також декор інтер’єру “ялинка”. Під девізом “Чорні мітки та підсвічування” містична початкова анімація для інтерфейсу користувача доповнює палітру кольорів Night Series.

Кожна модель також має свій унікальний дизайн, а саме:

Mercedes-Maybach EQS

Фари прикрашені емблемою Maybach з рожевого золота та темними хромованими елементами. Панель радіатора має затемнені смуги Maybach, а вставки повітрозабірників у передньому бампері прикрашені темним хромованим малюнком емблеми Maybach.



Пакет Night Series для позашляховика EQS доступний у фарбуванні чорного обсидіану, світлому діамантовому білому MANUFAKTUR та ексклюзивному двоколірному фарбуванні у комбінації чорного обсидіану/сріблястого Мохаве.

Mercedes-Maybach S-класу

Для S-класу пакет Night Series включає різні варіанти фарбування в сірих, чорних і білих відтінках, а також ексклюзивне двоколірне оздоблення в комбінованому чорному оніксу.

Коштовні деталі включають рожеве золото у фарах і темно-металеві хромовані елементи, що доповнюють елегантний розтягнутий силует дизайну, який підкреслюється двома видимими окантовками вихлопної труби темного хрому та чорного кольору.

Mercedes-Maybach GLS

GLS Night Series може похвалитися передньою частиною з елегантними темними хромованими елементами, включаючи вертикальну зірку Mercedes на капоті, решітці радіатора, декоративних елементах і малюнку Maybach на бічному повітрозабірнику. Фари мають деталі з рожевого золота, а бічний вид має кілька благородних темних хромованих акцентів. Крім того, висувна підніжка має темне анодування. Ексклюзивне диски 23-дюймовийого формату з візерунком Maybach, який підкреслює характерний вид збоку.



Крім того, незабаром компанія-партнер MAYBACH Icons of Luxury представить колекцію, натхненну Night Series. Аксесуари включатимуть сумки, кросівки та окуляри.