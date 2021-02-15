Компания Mercedes-Benz похвасталась выпуском грандиозного количества автомобилей. Юбилей у производителя двойной.

Автомобиль по номеру 50 000 000 выпущен в год 95-летия существования Mercedes-Benz. Знаковой моделью с порядковым номером 50 000 000 стал двухцветный лимузин Mercedes-Maybach S 580, сошедший с конвейера завода в Зиндельфингене.

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Mercedes-Benz ведет отсчет производства автомобилей с 1946 года, поэтому отметки в 50 миллионов автомобилей немецкий производитель достиг за 75 лет. Выпуск юбилейного автомобиля – это “исключительное достижение команды” и “важная веха в истории компании”, – отметил член правления Mercedes-Benz Йорг Бурзер.

Возможно, это лишь маркетинговый ход, но 50-миллионным автомобилем стал роскошный лимузин Mercedes-Maybach. Интересно, что на два месяца раньше с конвейера завода Magna Steyr в Австрии сошел 400-тысячный G-Class.

Mercedes-Maybach S 580 выпускается на новом супертехнологическом заводе Factory 56, где в этом году также начнут собирать электрокар Mercedes-Benz EQS. В планах немецкой фирмы расширить линейку электрокаров EQ до шести моделей к 2022 году. Сейчас раскрыты три из них: кроссоверы EQA и EQC и минивэн EQV.