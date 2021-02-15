Компанія Mercedes-Benz похвалилась випуском грандіозної кількості автомобілів. Ювілей у виробника подвійний.

Автомобіль за номером 50 000 000, випущений у рік 95-річниці існування Mercedes-Benz. Знаковою моделлю з порядковим номером 50 000 000 став двоколірний лімузин Mercedes-Maybach S 580, що зійшов з конвеєра заводу в Зиндельфінгені.

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Mercedes-Benz веде відлік виробництва автомобілів з 1946 року, тож відмітки у 50 мільйонів автомобілів німецький виробник досяг за 75 років. Випуск ювілейного автомобіля – це “виняткове досягнення команди” і “важлива віха в історії компанії”, – зазначив член правління Mercedes-Benz Йорг Бурзер.

Можливо, це лише маркетинговий хід, але 50-мільйонним автомобілем став розкішний лімузин Mercedes-Maybach. Цікаво, що на два місяці раніше з конвеєра заводу Magna Steyr в Австрії зійшов 400-тисячний G-Class.

Mercedes-Maybach S 580 випускаєтсья на новому супертехнологічному заводі Factory 56, де цього року також почнуть збирати електрокар Mercedes-Benz EQS. У планах німецької фірми розширити лінійку електрокарів EQ до шести моделей до 2022 року. Наразі розкриті три з них: кросовери EQA і EQC та мінівен EQV.