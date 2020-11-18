Немецкий автопроизводитель обещает, что лимузин станет "новым воплощением роскоши"

Онлайн трансляция презентации нового Mercedes-Maybach S состоится в четверг, 19 ноября, в 15:00 по киевскому времени. Анонс производитель сопровождает тизерным снимком задней дверки и крыла роскошного седана.

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В начале сентября концерн Daimler представил новое поколение Mercedes-Benz S-Class – роскошного флагманского седана. Maybach S-Class станет еще более роскошной версией этого автомобиля, предлагая больше во всем.

Прежде всего, у Maybach S-Class будет удлиненная на 18 сантиметров колесная база, которая обеспечит пространство пассажирам задних кресел. Эти сиденья будут иметь новую функцию массажа в упорах для икр и отдельный подогрев шеи и плеч. В особенно экстравагантном стиле покупатели могут выбрать деревянную отделку, которая покрывает спинки передних сидений и промежуток между двумя задними креслами.

Шпионские снимки показывают, что передняя часть салона похожа на новый S-класс с массивным экраном и цифровыми приборами. В исполнении Maybach можно ожидать еще более пышных материалов для отделки интерьера.

Фото: шпионские снимки Mercedes-Maybach S-Class / Motor1

Внешне Maybach S-Class выглядит несколько иначе, чем версия Mercedes. Спереди переделана решетка радиатора и панель, а сзади – незначительные изменения бампера. Кузов украсят логотипы Maybach, а покупатели смогут заказать двухцветную окраску.

Maybach будет единственным вариантом S-класса, доступным с двигателем V12. Как сообщается, это будет 6-литровый твин-турбо, мощностью в 620 лошадиных сил и 1000 Ньютон-метров крутящего момента.