Німецький автовиробник обіцяє, що лімузин стане "новим втіленням розкоші"

Онлайн трансляція презентації нового Mercedes-Maybach S відбудеться у четвер, 19 листопада, о 15:00 за київським часом. Анонс виробник супроводжує тізерним знімком задньої дверки та крила розкішного седана.

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На початку вересня концерн Daimler представив нове покоління Mercedes-Benz S-Class – розкішного флагманського седана. Maybach S-Class стане ще розкішнішою версією цього автомобіля, пропонуючи більше у всьому.

Перш за все, у Maybach S-Class буде подовжена на 18 сантиметрів колісна база, котра забезпечить простір пасажирам задніх крісел. Ці сидіння матимуть нову функцію масажу в упорах для литок та окремий підігрів шиї та плечей. В особливо екстравагантному стилі покупці можуть обрати дерев’яну обробку, яка покриває спинки передніх сидінь та проміжок між двома задніми кріслами.

Шпигунські знімки виявляють, що передня частина салону схожа на новий S-клас з масивним екраном та цифровими приладами. У виконанні Maybach можна очікувати ще пишніших матеріалів для оздоблення інтер’єру.

Фото: шпигунські знімки Mercedes-Maybach S-Class / Motor1

Зовні Maybach S-Class виглядає дещо інакше, ніж версія Mercedes. Спереду перероблена решітка радіатора та панель, а ззаду – незначні зміни бампера. Кузов прикрасять логотипи Maybach, а покупці зможуть замовити двоколірне фарбування.

Maybach буде єдиним варіантом S-класу, доступним з двигуном V12. Як повідомляється, це буде 6-літровий твін-турбо, потужністю у 620 кінських сил та 1000 Ньютон-метрів крутного моменту.