Проекционные изображения на лобовом стекле сегодня уже никого не удивляют, но немецкий автопроизводитель теперь использует их на полную.

Голубые стрелочки, указывающие на поворот налево, будет видеть только водитель – на дороге такого знака нет.

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Дебют нового Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного года состоится уже в сентябре этого года. Немцы обещают, что это будет первый в мире автомобиль, оснащенный дисплеем дополненной реальности.

Проекционная система использует цифровое зеркальное устройство (digital mirror device или DMD) от Texas Instruments. Оно создает картинку на лобовом стекле, которую видно только в узком поле зрения: 10 градусов по горизонтали и 5 градусов по вертикали. При этом, пользователь будет воспринимать графику так, будто она появляется на 77-дюймовом мониторе на расстоянии 10 метров, объясняет производитель.

Дисплей с дополненной реальностью сможет показать расстояние до объектов и указать на поворот, предупредит об опасном приближении к границе проезжей части, выделит ближайшие повороты и даже поставит путевую точку в конце заданного системе навигации маршрута.

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