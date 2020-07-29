Проекційні зображення на лобовому склі сьогодні вже нікого не дивують, та німецький автовиробник тепер використовує їх на повну.

Блакитні стрілочки, що вказують на поворот ліворуч, бачитиме лише водій – на дорозі такого знаку немає.

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Дебют нового Mercedes-Benz S-Class 2021 модельного року відбудеться вже у вересні цього року. Німці обіцяють, що це буде перший у світі автомобіль, оснащений дисплеєм доповненої реальності.

Проекційна система використовує цифровий дзеркальний пристрій (digital mirror device або DMD) від Texas Instruments. Він створює картинку на лобовому склі, котру видно лише у вузькому полі зору: 10 градусів по горизонталі і 5 градусів по вертикалі. При цьому, користувач сприйматиме графіку так, ніби вона з'являється на 77-дюймовому моніторі на відстані 10 метрів, пояснює виробник.



Дисплей з доповненою реальністю зможе показати відстань до об'єктів і вказати на поворот, попередить про небезпечне наближення до межі проїжджої частини, виділить найближчі повороти і навіть поставить шляхову точку в кінці заданого системі навігації маршруту.

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