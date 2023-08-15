Электроседан Mercedes-Benz EQE Saloon с новым пакетом оборудования теперь готов к высокоавтоматизированной работе и беспилотной парковке.

Теперь водитель Mercedes-Benz EQE Saloon может заехать на автостоянку, выйти из автомобиля и отправить его на заранее забронированное место для парковки командой со смартфона.

Это не только экономит драгоценное время, но и делает парковку более комфортной и безопасной. Водителю теперь не нужно идти через весь гараж от припаркованного автомобиля или к нему – машина сама поедет и станет там, где нужно и так же приедет на площадку посадки.

Читайте также Владельцы внедорожников будут платить за парковку в Париже больше. чем других авто

С помощью программы Mercedes me App водитель заранее бронирует парковочное место, а затем оставляет автомобиль в специально отведенном месте для высадки пассажиров в гараже. После того, как все покинут салон, водитель начинает автономный парковочный процесс через приложение Mercedes Me.

Хот-доги бывают не только с сосиской! К примеру, на WOG появились хот-доги с кебабом с ароматными травами, приготовленным по классическому рецепту. Кебабы на WOG бывают говяжьи или куриные. Оба очень вкусны. Рекламная информация

Если приложение сообщает, что инфраструктура автоматизированной парковки автомобиля взяла под контроль автомобиль, водитель может покинуть гараж. Благодаря интеллектуальной инфраструктуре Bosch, машина сама едет в зарезервированное место парковки и автоматически там паркуется. Кстати, авто останавливается на отведенном месте задним ходом точно в отведенную полосами зону.

Зона посадки и высадки пассажиров. Здесь водитель со смартфона подает команду и активирует процесс автоматической парковки. Фото: Mercedes-Venz

В обратном порядке автомобиль с помощью команды из смартфона самостоятельно выезжает со своего парковочного места, прибывает в зону приема водителя и пассажиров.

Напомним, в ноябре 2022 года Mercedes-Benz и Bosch получили первое в мире разрешение на коммерческое использование в Германии своей высокоавтоматизированной парковочной функции без водителя. Паркинг P6 APCOA в аэропорту Штутгарта стал первым гаражом в мире, где Mercedes-Benz предлагает клиентам автоматическую парковку автомобиля.

В режиме парковки дома Memory Parking Assist запоминает повторяющиеся процессы парковки на частной территории, например, заезд в гараж. Когда автомобиль приближается к определенному исходному положению, можно начать парковку с помощью сенсорного экрана. Водитель находится за рулем и следит за процессом автоматизированной парковки. При обнаружении помех автомобиль останавливается до их устранения.

От зоны высадки/посадки автомобиль сам поедет и станет на забронированное место. Когда со смартфона поступит команда, он снова вернется сюда и примет в салон пассажиров и водителя. Фото: Mercedes-Venz

Парковка с помощью смартфона также считается инновационной и удобной с приложением Remote Parking Assist, которое может контролировать процесс парковки в гаражах или на параллельных парковочных местах с помощью программы Remote Parking. Водитель находится вне автомобиля, удерживает сенсорную панель на смартфоне и следит за процессом автоматизированной парковки.

Автомобиль задним ходом занял конкретное указанное забронированное место парковки, где ждет команды возвращения в зону посадки пассажиров и водителя. Фото: Mercedes-Venz