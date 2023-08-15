Електроседан Mercedes‑Benz EQE Saloon з новим пакетом обладнання тепер готовий до високоавтоматизованої роботи і безпілотного паркування.

Відтепер водій Mercedes‑Benz EQE Saloon може заїхати на автостоянку, вийти з автомобіля та відправити його на за здалегідь заброньоване місце для паркування командою зі смартфона.

Це не лише економить дорогоцінний час, але й робить паркування більш комфортним та безпечним. Водію тепер не потрібно йти через весь гараж від припаркованого автомобіля чи до нього – машина сама поїде й стане там, де потрібно і так само звідти приїде на майданчик посадки.

Читайте також Власники позашляховиків платитимуть за паркування в Парижі більше. ніж інших авто

За допомогою програми Mercedes me App водій заздалегідь бронює місце для паркування, а потім залишає автомобіль у спеціально відведеному місці для висадки пасажирів у гаражі. Після того, як усі покинуть салон, водій розпочинає автономний паркувальний процес через додаток Mercedes me.

Хот-доги бувають не лише з сосискою! Наприклад, на WOG з'явились хот-доги з кебабом із духмяними травами, приготованим за класичним рецептом. Кебаби на WOG бувають яловичі чи курячі. Обидва дуже смачні. Рекламна інформація

Якщо додаток повідомляє, що інфраструктура автоматизованого паркування автомобіля взяла під контроль автомобіль, водій може покинути гараж. Завдяки інтелектуальній інфраструктурі Bosch, машина сама їде до зарезервованого місця паркування і автоматично там паркується. До речі, авто зупиняється на відведене місце заднім ходом точно у відведену смугами зону.

Зона посадки та висадки пасажирів. Тут водій зі смартфона подає команду й активує процес автоматичного паркування. Фото: Мercedes-Вenz

У зворотному порядку автомобіль за допомогою команди зі смартфона самостійно виїздить зі свого паркувального місця, прибуває до зони прийому водія та пасажирів.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Mercedes-Benz і Bosch отримали перший у світі дозвіл на комерційне використання у Німеччині своєї високоавтоматизованої функції паркування без водія. Паркінг P6 APCOA в аеропорту Штутгарта став першим гаражем у світі, де Mercedes-Benz пропонує клієнтам автоматичне паркування автомобіля.

В режимі паркування вдома Memory Parking Assist запам’ятовує повторювані процеси паркування на приватній території, наприклад заїзд у гараж. Коли автомобіль наближається до визначеного початкового положення, можна розпочати паркування за допомогою сенсорного екрану. Водій знаходиться за кермом і стежить за процесом автоматизованого паркування. У разі виявлення перешкод автомобіль зупиняється до їх усунення.

Від зони висадки/посадки автомобіль сам поїде і стане на заброньоване місце. Коли зі смартфона надійде команда, то він знову повернеться сюди й прийме в салон пасажирів та водія. Фото: Мercedes-Вenz

Паркування за допомогою смартфона також вважається інноваційним та зручним з додатком Remote Parking Assist, який може контролювати процес паркування в гаражах або на паралельних паркувальних місцях за допомогою програми Remote Parking. Водій знаходиться поза автомобілем, утримує сенсорну панель на смартфоні та стежить за процесом автоматизованого паркування.

Автомобіль заднім ходом зайняв конкретне вказане заброньоване місці парковки, де чекає команди на повернення в зону посадки пасажирів і водія. Фото: Мercedes-Вenz