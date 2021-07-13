Достаточно необычный способ мести выбрала китаянка для своего бывшего парня, устроив ему штрафной дождь. Но отвечать перед законом в конце концов пришлось ей самой.

Вряд ли у порядочного водителя найдется доброе слово для того, кто едет на красный светофор. Трудно даже думать о ситуации, в которой кто-то делает это систематически, умышленно и настолько часто, что статистическая вероятность аварии растет в геометрической прогрессии.

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Именно это недавно случилось в Китае. Полиции провинции Чжэцзян на востоке страны стало известно про Audi, который нарушал законы дорожного движения направо и налево. Global Times сообщает, что всего за два дня за машиной было зафиксировано одно нарушение скорости и 49 нарушений проезда светофора на красный свет.

Полиция взялась за владельца Audi, но в ходе расследования выяснилось, что за беспорядок на дорогах ответственна его бывшая девушка и ее отчаянный соучастник.

Бывшая девушка, названная Лю, была разгневана, когда ее покинул владелец Audi по имени Цянь, ради другой женщины. Лю решила отомстить и обратилась к знакомому по имени Чен, который договорился с владельцем машины об аренде Audi на неопределенный срок. Затем Чен передал машину другому человеку по имени Чжу – именно он, как установила полиция, на самом деле находился за рулем автомобиля во время всех правонарушений. А брошенная владельцем машины девушка в это время находилась в пассажирском кресле машины и каким образом заставляла влюбленного в нее Чжу ехать, несмотря на красные светофоры.

В конце концов, все признали свою роль в этой странной схеме мести в стиле мыльной оперы. Издание не сообщает, какую ответственность понесут правонарушители, но можно предположить, что отношения Лю и Чжу дальше развиваться не будут.