Досить незвичний спосіб помсти обрала китаянка для свого колишнього хлопця, влаштувавши йому штрафний дощ. Та відповідати перед законом врешті довелось їй самій.

Навряд чи у порядного водія знайдеться добре слово для того, хто їде на червоний світлофор. Важко навіть думати про ситуацію, в якій хтось робить це систематично, навмисне і настільки часто, що статистична вірогідність аварії росте в геометричній прогресії.

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Саме це нещодавно трапилось у Китаї. Поліції провінції Чжецзян на сході країни стало відомо про Audi, який порушував закони дорожнього руху направо й наліво. Global Times повідомляє, що лише за два дні за машиною було зафіксовано одне порушення швидкості та 49 порушень проїзду світлофора на червоне світло.

Поліція узялась за власника Audi, але в ході розслідування з’ясувалось, що за безлад на дорогах відповідають його колишня дівчина та її відчайдушний співучасник.

Колишня дівчина, названа Лю, була розгнівана, коли її покинув власник Audi, на ім'я Цянь, заради іншої жінки. Лю вирішила помститись і звернулась до знайомого, на ім'я Чен, який домовився із власником машини про оренду Audi на невизначений термін. Потім Чен передав машину іншому чоловікові, на ім'я Чжу – саме він, як встановила поліція, насправді знаходився за кермом автомобіля під час усіх правопорушень. А покинута власником машини дівчина у цей час знаходилась у пасажирському кріслі машини і якимось чином змушувала закоханого у неї Чжу їхати, незважаючи на червоні світлофори.

Зрештою, всі визнали свою роль у цій дивній схемі помсти в стилі мильної опери. Видання не повідомляє, яку відповідальність понесуть правопорушники, але можна припустити, що стосунки Лю та Чжу далі не розвиватимуться.