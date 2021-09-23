Британская марка, подконтрольная китайскому концерну SAIC, создала концепт Maze, задуманный как автомобиль для отдыха во время движения в автономном режиме.

Концепт MG Maze разработан в лондонском центре SAIC Design. Он существует только в виде 3D-модели, которую даже не обещают воплотить в физическом прототипе.

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Привычных органов управления в MG Maze нет, поскольку его салон, под прозрачным колпаком из поликарбоната, воспроизводит интерьер домашней гостиной с парой кресел, контроллерами и проекционным экраном. Под прозрачным кузовом можно увидеть моторы на задней оси, сменную батарею, а также графический и центральный процессоры с системой охлаждения.

Фото: визуальный концепт MG Maze / SAIC Design

Для использования Maze в качестве транспортного средства, в нем предусмотрено сенсорный экран на центральной консоли, через который осуществляется управление – можно задать маршрут, изменить настройки поездки и тому подобное. А еще этот же тачскрин выводится меню игрового интерфейса – пассажиры-игроки могут соревноваться между собой прямо на ходу или во время остановки.