Британська марка, підконтрольна китайському концерну SAIC, створила концепт Maze, задуманий, як автомобіль для відпочинку під час руху в автономному режимі.

Концепт MG Maze розроблено у лондонському центрі SAIC Design. Він існує лише у вигляді 3D-моделі, яку навіть не обіцяють втілити у фізичному прототипі.

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Звичних органів управління у MG Maze немає, оскільки його салон, під прозорим ковпаком з полікарбонату, відтворює інтер’єр домашньої вітальні з парою крісел, контролерами та проєкційним екраном. Під прозорим кузовом також можна побачити мотори на задній осі, змінну батарею, а також графічний та центральний процесори з системою охолодження.

Фото: візуальний концепт MG Maze / SAIC Design

Для використання Maze у якості транспортного засобу, в ньому передбачено сенсорний екран на центральній консолі, через який здійснюється управління – можна задати маршрут, змінити налаштування поїздки тощо. А ще на цей же тачскрін виводиться меню ігрового інтерфейсу – пасажири-гравці можуть змагатись між собою прямо на ходу або під час зупинки.