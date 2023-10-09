Все-таки карма существует. И это не очень приятная новость для плохих водителей, ведь наказание за позорное поведение на дороге может прийти не просто быстро, а очень быстро.

Это видео именно о возмездии за наглость на дороге. Такие водители есть во всем мире. Случай с водителем белого Ford Fusion в Нью-Джерси (США), помчавшегося на красный свет светофора, показывает, что на этот раз полицейские были в нужном месте и в нужное время.

Однако не в них дело, а в наглеце за рулем. Как видите, водитель получил не только поврежденную машину, но и почти сразу встретился с полицией. В коротком видео, опубликованном на Reddit, мы видим движение транспорта по шоссе, с левой стороны появляется белый Ford Fusion. Очевидно, пытается проскочить на красный свет, поскольку с другой стороны уже загорелся зеленый и автомобили начинают движение.

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Итак, Mini Cooper на первой полосе сильно врезается в заднюю часть Ford. Это дает толчок Fusion на вращение, которое водителю каким-то образом все-таки останавливает. Автомобиль несется дальше, почти оторванный бампер бряцает по дороге, едва держась на нескольких креплениях.

В стороны от дороги стоит патруль, но нарушитель несется дальше. Поскольку все происходило на глазах полицейских, проезд мимо них можно расценить как умышленное исчезновение с места ДТП.

На основе кадров непонятно, почему водитель Fusion так поступил. Полицейский автомобиль виден очень хорошо, нарушителю стоило бы самому остановиться. Скорее всего, водителю грозит дополнительная плата за попытку покинуть место происшествия.

Любопытно, что Mini почти не пострадал от удара. Его водитель столкновения избежать уже никак не мог, поскольку увидел Ford слишком поздно. А водителю-озорнику не стоило бежать с места аварии. Это он уже понял, но слишком поздно.