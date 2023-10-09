Все-таки карма існує. І це не дуже приємна новина для поганих водіїв, адже покарання за ганебну поведінку на дорозі може прийти не просто швидко, а дуже швидко.

Це відео саме про відплату за нахабство на дорозі. Такі водії є у всьому світі. Випадок з водієм білого Ford Fusion у Нью-Джерсі (США), який погнав на червоне світло світлофора, показує, що цього разу поліціянти були в потрібному місці й в потрібний час.

Однак не в них діло, а в нахабі за кермом. Як бачите, водій отримав не лише пошкоджену машину, але й майже одразу зустрівся з поліцією. У короткому відео, опублікованому на Reddit, ми бачимо рух транспорту на шосе, з лівого боку з’являється білий Ford Fusion. Очевидно, намагається проскочити на червоне світло, оскільки з іншого краю вже загорілося зелене й автомобілі розпочинають рух.

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Отож, Mini Cooper на першій смузі сильно врізається в задню частину Ford. Це дає поштовх Fusion в обертання, яке водієві якимось чином все-таки зупиняє. Автівка мчить далі, напіввідірваний бампер брязкотить по дорозі, ледь тримаючись на кількох кріпленнях.

Обабіч дороги стоїть патруль, але порушник мчить далі. Оскільки все відбувалося на очах поліціянтів, то проїзд повз них можна розцінити як навмисне зникнення з місця ДТП.

На основі кадрів незрозуміло, чому водій Fusion так вчинив. Поліційний автомобіль видно дуже добре, порушнику варто було б самому зупинитися. Швидше за все, водію загрожує додаткова плата за спробу покинути місце події.

Цікаво, що Mini майже не постраждав від удару. Його водій зіткнення уникнути вже ніяк не міг, оскільки побачив Ford надто пізно. А водію-бешкетнику не варто було тікати з місця аварії. Це він уже зрозумів, але надто пізно.