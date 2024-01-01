Microlino возвращается, но на этот раз без крыши

Причудливая маленькая курортная игрушка уже доступна в Европе как кабриолет с мягким верхом. Однако в отличие от Spider, новая модель Spiagginna сохранила борта кузова и имеет съемную крышу. Об этом сообщает carsifu.my.

Название модели происходит от итальянского слова spiaggia, что означает пляж. Внутри влагостойкая веганская кожа и 17 "лошадей" от аккумулятора на 10,5 кВт-ч.

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Электродвигатель двухместной Spiagginna позволяет проехать до 177 км на одном заряде. Микроавтомобиль способен мчаться "с ветерком", развивая максимальную скорость до 90 км/ч. Подробнее об этой версии можно прочитать здесь,

Основатель Microlino и швейцарский предприниматель Вим Уботер называет свой автомобиль "забавным транспортным средством для коротких расстояний".

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Двухместный Spiagginna имеет искусственный деревянный пол, цифровую панель приборов и трехспицевый руль. Крошечный багажник занимает 230 литров багажа.

Легким движением руки крыша снимается... крыша снимается... Фото: Microlino

Microlino впервые показала концепт Spiagginna на Парижском автосалоне 2022 года и объявила о выпуске серийной модели на финише 2024 года (см. видео внизу). Производство и поставки начинаются в этом году.

Цена европейской версии составляет 24 990 евро.