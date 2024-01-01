Microlino повертається, але цього разу без даху

Чудернацька маленька курортна іграшка вже доступна в Європі як кабріолет з м’яким верхом. Однак на відміну від Spider, нова модель Spiagginna зберегла борти кузова та має знімний дах. Про це повідомляє carsifu.my.

Назва моделі походить від італійського слова spiaggia, що означає пляж. Всередині вологостійка веганська шкіра і 17 "коней" від акумулятора на 10,5 кВт-год.

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Електродвигун двомісної Spiagginna дозволяє проїхати до 177 км на одному заряді. Мікроавтомобіль спроможний мчати "з вітерцем", розвиваючи максимальну швидкість до 90 км/год. Детальніше про цю версію можна прочитати тут,

Засновник Microlino і швейцарський підприємець Вім Уботер називає свій автомобіль "кумедним транспортним засобом для коротких відстаней".

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Двомісний Spiagginna має штучну дерев’яну підлогу, цифрову панель приладів і триспицеве кермо. Крихітний багажник займає 230 літрів багажу.

Легким порухом руки дах знімається… дах знімається… Фото: Microlino

Microlino вперше показала концепт Spiagginna на Паризькому автосалоні 2022 року та оголосила про випуск серійної моделі на заході 2024 року (див. відео внизу). Виробництво та постачання починається цього року.

Ціна європейської версії становить 24 990 євро.