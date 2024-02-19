Швейцарська компанія Microlino незабаром почне продавати свій електромобіль Isetta у Великобританії, плануючи поставити на Туманного Альбіону три сотні машин.

Про наміри такої торгівлі можна зрозуміти з оголошення про вакансію менеджера у Великобританії, який відповідатиме за створення інфраструктури продажів і маркетингової стратегії для Microlino.

Очікується, що бренд почне продажі "до літа" і планує запустити свою роздрібну мережу, співпрацюючи з чинною дилерською франшизою.

Читайте також Мініатюрний електрокар Microlino за 12 тисяч євро йде у виробництво наступного року

Як пригадуєте, Microlinoу 2022 році взяв у виробництво цього двомісного малюка. Компанія запустила продажі по всій континентальній Європі. Вже у червні 2023 року побудовано 1000-й екземпляр автомобіля-бульбашки.

До нинішнього часу у Великобританію продажі так і не дійшли. Основною причиною відкладеного запуску у цій країні став Brexit і проблеми з логістикою. Після ретельного аналізу у Microlino побачили величезний потенціал на британському ринку.

Автомобіль-міхур має таку саму класифікацію важких квадроциклів (L7e), як і старий Renault Twizy. Хоча Isetta лише трохи більша за Citroën Ami, вона пропонує набагато кращий двигун потужністю 17 к.с. і має максимальну швидкість 56 миль/год, тобто 90 км/год.

Є кілька версій. Акумуляторний автомобіль-міхур можна придбати з акумуляторами місткістю 5,5 кВт-год, 10,5 кВт-год або 15,0 кВт-год, що дає заявлений діапазон пробігу 93, 177 і 228 кілометрів відповідно.

Читайте також Microlino 2.0: реінкарнація BMW Isetta буде 200-кілометровим електрокаром за 12 тисяч євро

Акумуляторна Isetta має задню передачу, чого у версії його духовного предка не було. Привабливості додають передні двері, завдяки чому водії не залишаються в пастці, паркуючись впритул до стіни.

За словами співзасновника компанії Олівера Оуботера, до кінця 2024 року планується здійснити постачання до Великобританії 300 "крапельок".

"Ми вважаємо це гідним початком. Потрібен деякий час, щоб дізнатися про транспортний засіб, запустити все. Ми невелика компанія, тому у нас немає великого маркетингового бюджету. Я думаю, що ми можемо продати кілька тисяч автомобілів у Великобританії, але, звичайно, це буде відбуватися крок за кроком. Це не буде відбуватися з року в рік, а займе кілька років", - поділився планами Олівер Оуботер.

Загалом експерти відзначили правильний маркетинговий хід: компанія буде націлена на приватних покупців і малий бізнес, пропонуючи Microlino як другий автомобіль для поїздок на роботу, а молоді – як основний автомобіль для поїздок на навчання.

Як і Ami, він буде пропонуватися лише з лівим кермом через вартість і складність перекидання дверей. Оуботер додав, що вузькість транспортного засобу та багатомісне сидіння означають, що правостороннє керування не потрібне.

Microlino буде особливим класом і зазначив, що Ami є єдиною пропозицією, яка наразі пропонується у Великобританії.

Читайте також Microlino: стара пісня про Isetta на новий лад

Оуботер не вважає Ami суперником: "Велика Британія дійсно продає деякі Citroën Ami, які є L6e, тобто його швидкість обмежена 45 км/год, а ми хочемо зосередитися у Великобританії на категорії L7e, яка розвиває швидкість до 90 км/год. Ми вважаємо, що це набагато більша заміна автомобіля, ніж те, що їздить лише 45 км/год. І тому в цій категорії насправді конкурентів не так багато".

Оуботер також зазначив, що цільна конструкція Microlino та вага менш як 500 кг зроблять його більш переконливою пропозицією, ніж Ami, "який насправді побудований більше як мотоцикл із пластиковими панелями навколо нього".

Очікується, що Microlino коштуватиме значно дорожче в порівнянні з Ami, але все ще дешевше повнорозмірних електромобілів. У Європі Microlino починається від 17 990 євро і зростає до 19 990 євро за модель 10,5 кВт-год або 21 990 євро з акумулятором 15,0 кВт-год.