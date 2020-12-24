Компанія Micro Mobility оголосила про успішні випробування шасі свого чарівного крихітного автомобіля Microlino 2.0 з дизайном у стилі BMW Isetta. Це означає, що електромобільчик готовий до виробництва.

Серійний прототип Micro Mobility Microlino 2.0 виробник обіцяє представити найближчим часом, але наразі тестується оголене шасі. Результами у Micro задоволені.

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“Перші випробування вже показали значне поліпшення керованості та комфорту порівняно з Microlino 1.0”, – повідомляє стартап. Прототип, який з часом буде побудований поверх цього шасі, буде першим повноцінним автомобілем марки. Це включатиме складаний дах, ліхтарі та оздоблення інтер’єр.



Загалом компанія Micro Mobility планує створити на одному шасі 5 прототипів. Очікується, що побудова кожного прототипу займе кілька тижнів. Також було оголошено, що панель приладів та зовнішні елементи освітлення, які ви бачите на знімках, також перетворять його на серійну модель.

Дизайн міні-мобіля натхненний BMW Isetta. Сітікар двомісний і являє собою “ідеальне поєднання мотоцикла та автомобіля”. Сайт виробника проголошує: “Microlino – не автомобіль!”. Там же зазначається, що всередині електрокара достатньо місця “для 2 дорослих та 3 ящиків пива”.

Мініатюрний електрокар здатен долати на одному заряді 125 або 200 кілометрів, залежно від обраної батареї. Максимальна швидкість – 90 км/год. Базова ціна, заявлена виробником – 12 000 євро.