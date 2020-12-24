Компания Micro Mobility объявила об успешных испытаниях шасси своего волшебного крошечного автомобиля Microlino 2.0 с дизайном в стиле BMW Isetta. Это означает, что электромобильчик готов к производству.

Серийный прототип Micro Mobility Microlino 2.0 производитель обещает представить в ближайшее время, но пока тестируется голое шасси. Результами в Micro довольны.

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"Первые испытания уже показали значительное улучшение управляемости и комфорта по сравнению с Microlino 1.0", – сообщает стартап. Прототип, который со временем будет построен поверх этого шасси, будет первым полноценным автомобилем марки. Он будет включать складную крышу, фонари и отделку интерьер.

В целом компания Micro Mobility планирует создать на одном шасси 5 прототипов. Ожидается, что сборка каждого прототипа займет несколько недель. Также было объявлено, что панель приборов и внешние элементы освещения, которые вы видите на снимках, также превратят его в серийную модель.

Дизайн мини-мобиля вдохновлен BMW Isetta. Ситикар будет двухместным и представляет собой "идеальное сочетание мотоцикла и автомобиля". Сайт производителя гласит: "Microlino – не автомобиль!". Там же отмечается, что внутри электрокара достаточно места "для 2 взрослых и 3 ящиков пива".

Миниатюрный электрокар способен преодолевать на одном заряде 125 или 200 километров, в зависимости от выбранной батареи. Максимальная скорость – 90 км/ч. Базовая цена, заявленная производителем – 12 тысяч евро.