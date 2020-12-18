Електромобіль представлений під кодовою назвою MPDV – Multi-Purpose Delivery Vehicle або багатофункціональний розвізний автомобіль.

Стартап Canoo з Лос-Анджелеса лише рік тому заявив про себе, кілька місяців тому представив свою платформу-скейтборд для лінійки електрокарів, а зараз вже має в лінійці дві батарейні машини. Другим став комерційний легковий фургон MPDV.

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Фургон доставки Canoo базується на електричній платформі, котра виграє від конструкції зі сталевої рами. Фургон спочатку буде пропонуватися у двох розмірах.

MPDV1 матиме висоту 188 см, довжину 426 см та ширину 1,82 см, колісну базу 274 см та дорожній просвіт 18,5 см. Конструкція також передбачає низьку висоту підлоги – 43 см. Фургончик матиме загальну вантажопідйомність 5,66 м3 і зможе перевезти до 898 кг вантажу.

Фото: Canoo MPDV1 та MPDV2 / Canoo

Орієнтовний діапазон максимального пробігу на одному заряді залежатиме від розміру акумулятора. Батареї на 40 кВт-год забезпечать 208 км пробігу, а акумулятор потужністю 60 кВт-год – 305 км. Максимальну дальність забезпечує акумулятор на 80 кВт-год – 370 км. Зарядна система підтримує швидку зарядку постійним струмом, яка може відновити заряд з 20 до 80 відсотків менш ніж за півгодини.

MPDV2 має габарити за ДШВ 518 х 213 х 243 см, з такою ж колісною базою, висотою підлоги та дорожнім просвітом, як у коротшої моделі. Ця версія може вмістити 1274 літри вантажу в кузові та ще 140 літрів у кабіні, загальна вантажопідйомність до 798 кг. Приблизний час автономної роботи (за циклом EPA) залежить від акумуляторів: 144 км із батареєю на 40 кВт-год, 225 км – на 60 кВт-год та 305 миль – на 80 кВт-год.

Обидві версії електрокара оснащують єдиним 200-сильним (149 кВт, 320 Нм) двигуном на передній осі. Canoo MPDV має електронне рульове управління, підвіску на подвійних поперечних важелях, автономність рівня 2.5 та можливості передачі даних по повітрю.



За підрахунками Canoo, фургон MPDV економить бізнесу на загальній вартості володіння “від 50 000 до 80 000 доларів США, протягом шести-семи років, залежно від випадку використання, порівняно з іншими найпопулярніши транспортними засобами доставки”.

MPDV готовий до попереднього замовлення зараз із депозитом, що повертається, у розмірі 100 доларів за транспортний засіб. Обмежене виробництво має розпочатися в 2022 році, перехід до масштабного виробництва та офіційний запуск – у 2023-му.