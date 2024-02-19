Швейцарская компания Microlino вскоре начнет продавать свой электромобиль Isetta в Великобритании, планируя поставить на Туманный Альбион три сотни машин.

О намерениях такой торговли можно понять из объявления о вакансии менеджера в Великобритании, который будет отвечать за создание инфраструктуры продаж и маркетинговой стратегии для Microlino.

Ожидается, что бренд начнет продажи "к лету" и планирует запустить свою розничную сеть, сотрудничая с действующей дилерской франшизой.

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Как помните, Microlino в 2022 году взял в производство этого двухместного малыша. Компания запустила продажи по всей континентальной Европе. Уже в июне 2023 года построен 1000-й экземпляр автомобиля-капельки.

До нынешнего времени в Великобританию продажи так и не дошли. Основной причиной отложенного запуска в этой стране стал Brexit и проблемы с логистикой. После тщательного анализа в Microlino увидели огромный потенциал на британском рынке.

Автомобиль-капелька имеет такую же классификацию тяжелых квадроциклов (L7e), как и старый Renault Twizy. Хотя Isetta лишь немного больше Citroën Ami, она предлагает гораздо лучший двигатель мощностью 17 л.с. и имеет максимальную скорость 56 миль/ч, то есть 90 км/ч.

Есть несколько версий. Аккумуляторный автомобиль-пузырь можно приобрести с аккумуляторами емкостью 5,5 кВт-ч, 10,5 кВт-ч или 15,0 кВт-ч, что дает заявленный диапазон пробега 93, 177 и 228 километров соответственно.

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Аккумуляторная Isetta имеет заднюю передачу, чего у версии его духовного предка не было. Привлекательности добавляют передние двери, благодаря чему водители не остаются в ловушке, паркуясь вплотную к стене.

По словам соучредителя компании Оливера Оуботера, до конца 2024 года планируется осуществить поставку в Великобританию 300 "капелек".

"Мы считаем это достойным началом. Нужно некоторое время, чтобы узнать о транспортном средстве, запустить все. Мы небольшая компания, поэтому у нас нет большого маркетингового бюджета. Я думаю, что мы можем продать несколько тысяч автомобилей в Великобритании, но, конечно, это будет происходить шаг за шагом. Это не будет происходить из года в год, а займет несколько лет", - поделился планами Оливер Оуботер.

В целом эксперты отметили правильный маркетинговый ход: компания будет нацелена на частных покупателей и малый бизнес, предлагая Microlino как второй автомобиль для поездок на работу, а молодежи – как основной автомобиль для поездок на учебу.

Как и Ami, он будет предлагаться только с левым рулем из-за стоимости и сложности опрокидывания дверей. Оуботер добавил, что узость транспортного средства и многоместное сиденье означают, что правостороннее управление не требуется.

Microlino будет особым классом и отметил, что Ami является единственным предложением, которая сейчас предлагается в Великобритании.

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Оуботер не считает Ami соперником: "Великобритания действительно продает некоторые Citroën Ami, которые являются L6e, то есть его скорость ограничена 45 км/ч, а мы хотим сосредоточиться в Великобритании на категории L7e, которая развивает скорость до 90 км/ч. Мы считаем, что это гораздо большая замена автомобиля, чем то, что ездит только 45 км/ч. И поэтому в этой категории на самом деле конкурентов не так много".

Оуботер также отметил, что цельная конструкция Microlino и вес менее 500 кг сделают его более убедительным предложением, чем Ami, "который на самом деле построен больше как мотоцикл с пластиковыми панелями вокруг него".

Ожидается, что Microlino будет стоить значительно дороже по сравнению с Ami, но все еще дешевле полноразмерных электромобилей. В Европе Microlino начинается от 17 990 евро и возрастает до 19 990 евро за модель 10,5 кВт-ч или 21 990 евро с аккумулятором 15,0 кВт-ч.