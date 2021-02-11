Минивэн получил фирменный стиль, новый интерьер и ряд современных систем безопасности, а также предлагает больше внутреннего пространства для пассажиров и багажа.

Компания Nissan официально представила обновленный микроавтобус NV300 Combi. Новинка получила массивную радиаторную решетку в фирменном стиле и светодиодную оптику.

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Вместе с новым "лицом", NV300 Combi обеспечили видоизмененным бампером с другими воздухозаборниками и новыми противотуманными фарами, а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне NV300 появилась совершенно новая приборная панель, более качественные материалы отделки, новое рулевое колесо, современный селектор КПП и 8-дюймовый экран мультимедийной системы, совместимой с Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Nissan NV300 Combi 2021 / Nissan

Обновленный NV300 Combi стал шире, благодаря чему объем внутренних отсеков для хранения вещей увеличился на 88 литров.

Минивэн также получил ряд новых систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, предупреждение о движении в слепых зонах, предупреждение о выезде из полосы движения и технологию распознавания дорожных знаков. Кроме того, обновленный бусик комплектуется улучшенными подушками безопасности.

В движение NV300 Combi приводит 2-литровый турбодизель, который соответствует последним стандартам выбросов вредных веществ. Он доступен в трех вариантах мощности: 110, 150 или 170 лошадиных сил. Базовый мотор сочетается только с механической коробкой передач, а для более мощных доступна автоматическая.

Обновленный NV300 Combi поступит в продажу в Европе в мае этого года.