Агрегат с комбинированным источником энергии заимствован у кроссовера Kuga Hybrid.

Европейское подразделение компании Ford вывело на рынок новые версии пассажирских фургонов S-Max и Galaxy с гибридной силовой установкой. Новые модификации имеют лучшие показатели расхода топлива и вредных выбросов, чем дизельные аналоги.

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Гибридные минивэны потребляют в смешанном режиме около 6,5 литра бензина на 100 километров пробега и выбрасывают в воздух на десять процентов меньше CO₂, чем дизельные аналоги. Основой для гибридной силовой установки служит атмосферный 2,5-литровый мотор, усиленный электромотором, вариатором и тяговым аккумулятором на 1,1 киловатт-часа. Совокупная производительность такой комбинации составляет 190 лошадиных сил и 200 ньютон-метров крутящего момента.

В режиме движения на электротяге минивэны способны только стартовать и передвигаться на короткие дистанции, поэтому большую часть времени электрическая надстройка обеспечивает оптимальную работу двигателя внутреннего сгорания, снижая расход топлива и вредные выбросы. Батареи минивэнов заряжаются автоматически, или от двигателя или от системы рекуперации, что улавливает до 90 процентов энергии торможения.

Стандартное оснащение гибридов включает модем FordPass Connect с точкой доступа WiFi на 10 устройств и управлением отдельными функциями со смартфона, а также навигацией с отображением пробок в режиме реального времени. Топовая версия S-Max Vignale Hybrid может похвастаться передними креслами с подогревом, вентиляцией и массажем.

Фото: Ford Galaxy Hybrid и S-Max Hybrid / Ford