Агрегат з комбінованим джерелом енергії запозичений у кросовера Kuga Hybrid.

Європейський підрозділ компанії Ford вивів на ринок нові версії пасажирських фургонів S-Max і Galaxy з гібридною силовою установкою. Нові модифікації мають кращі показники споживання пального та шкідливих викидів, ніж дизельні аналоги.

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Гібридні мінівени споживають в змішаному режимі близько 6,5 літрів бензину на 100 кілометрів пробігу і викидають в повітря на десять відсотків менше CO₂, ніж дизельні аналоги. Основою для гібридної силової установки служить атмосферний 2,5-літровий мотор, посилений електромотором, варіатором і тяговим акумулятором на 1,1 кіловат-години. Сукупна продуктивність такої комбінації складає 190 кінських сил і 200 ньютон-метрів крутного моменту.

В режимі руху на електротязі мінівени здатні лише стартувати і пересуватися на короткі дистанції, тому більшу частину часу електрична надбудова забезпечує оптимальну роботу двигуна внутрішнього згоряння, знижуючи витрату пального і шкідливі викиди. Батареї мінівенів заряджаються автоматично, або від двигуна, або від системи рекуперації, що уловлює до 90 відсотків енергії гальмування.

Стандартне оснащення гібридів включає модем FordPass Connect з точкою доступу WiFi на 10 пристроїв і управлінням окремими функціями зі смартфона, а також навігація з відображенням заторів в режимі реального часу. Топова версія S-Max Vignale Hybrid може похвалитися передніми кріслами з підігрівом, вентиляцією і масажем.

Фото: Ford Galaxy Hybrid та S-Max Hybrid / Ford